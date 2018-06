Scorpions-Sänger Klaus Meine erhält in diesem Jahr den nach dem Mathematiker und Politiker Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) benannten Leibniz-Ring Hannover. Der Hit »Wind of Change« sei als »Hymne der Wende« in die Geschichte eingegangen, teilte das Kuratorium des Presseclubs Hannover am Mittwoch zur Begründung mit. (dpa/jW)