Foto der Woche

Foto: RubyImages/F. Boillot

Vor dem »Schwulenzentrum« (Schwuz) in Berlin-Neukölln protestierten am Sonnabend Dutzende Menschen gegen eine dort stattfindende Karrieremesse. Die »Sticks and Stones« hatte damit geworben, allen Lesben, Schwulen, bi- und transsexuellen Menschen (LGBT) neue Jobperspektiven zu eröffnen. Die Kritik, die unter anderem vom Bündnis »No War Berlin« an der Messe formuliert wurde, bezog sich auf die prominente Gästeliste: Thyssen-Krupp und Bundeswehr, Axel-Springer-Verlag und Google, Bayer und Coca-Cola (um nur einige zu nennen) warben in den Hallen des Schwuz für sich. Eine kritische Haltung gegenüber Rüstungskonzernen, reaktionärem Medienhaus oder Armee wollten die Veranstalter im Vorfeld partout nicht einnehmen. Auch von seiten des Schwuz, das sich selbst »emanzipativ« nennt, war Derartiges nicht zu hören. (jW)