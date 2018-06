Nachschlag: Des Kaisers neue Kleider

Gauland (mal mit Klamotten) im Dezember 2017 bei einem AfD-Kongress in Hannover Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Das »Zentrum für Politische Schönheit« hat eine 18monatige Gauland-Pause für öffentlich-rechtliche Talkshows gefordert. Anlass war die Äußerung des AfD-Fraktionschefs, zwölf Jahre Faschismus in Deutschland seien nur ein »Vogelschiss«. Frank Plasberg will Gauland in seine Sendung »Hart, aber fair« nun nicht mehr einladen, berichtete www.meedia.de am Dienstag. Von Anne Will hieß es ebenda, man entscheide nach journalistischen Kriterien, »wen wir einladen und wen nicht«. Nun braucht man mittlerweile keine AfD-Vertreter mehr, um deren Positionen im deutschen Fernsehen zu vertreten. Und die mediale Aufmerksamkeit für jede noch so üble Hetze aus dem Mund von Höcke, Poggenburg und Co. ist eh sicher. Wie aber kann man eine Partei und ihre Programmatik in den Grenzen von 1937 entlarven? Als Alexander Gauland sich unlängst zum Baden in den Heiligen See in Potsdam wagte (RBB24.de berichtete), holte ein Mutiger prompt dessen Kluft vom Ufer. Drunter trug der Herr bräunlich-kariert. Des Kaisers neue Kleider. (mis)