Mexiko: Zwei Tote nach Grubenunglück

Urique. Mindestens zwei Bergleute sind bei einem Grubenunglück im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua ums Leben gekommen. Zwei Verletzte wurden geborgen, fünf Arbeiter waren am Mittwoch (Ortszeit) noch vermisst, wie die Regionalregierung mitteilte. Das Unglück habe sich bereits am Montag in der Gemeinde Urique ereignet. Auslöser war nach Angaben der Regierung ein Dammbruch, bei dem Abwässer schwere Maschinen mitrissen. (dpa/jW)