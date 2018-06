G-7-Gipfel in Kanada: Zeichen auf Sturm

La Malbaie. Vor dem Gipfel der sieben großen Industrienationen (G 7) in Kanada stehen die Zeichen auf Konfrontation. Der Streit der Europäer mit US-Präsident Donald Trump über Handel, seinen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran und dem Klimaschutz überschattet das Treffen der Staats- und Regierungschefs an diesem Freitag und Sonnabend im kanadischen La Malbaie nahe Québec. Aus der Umgebung Trumps hieß es, er habe sogar noch über eine Absage des Gipfels nachgedacht. Er sei wütend auf Gastgeber Justin Trudeau, Kanzlerin Angela Merkel und die britische Premierministerin Theresa May. Am Rande werden in Québec auch Proteste gegen die G 7 und andere Demonstrationen erwartet. Rund 10.000 Polizisten und Soldaten sind nach Presseberichten für den Gipfel im Einsatz. Eine Gruppe rief zu einem »Tag der Störung« an diesem Freitag auf. (dpa/jW)