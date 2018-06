Warschau. Die polnische Regierung wäre bereit, sich mit zwei Milliarden US-Dollar an der Errichtung einer ständigen US-Militärbasis in Polen zu beteiligen. Das geht aus einem im Internet veröffentlichten Dokument des Verteidigungsministeriums hervor, über das das Internetportal Onet.pl am Montag berichtete und dessen Echtheit Warschau bestätigte. (dpa/jW)