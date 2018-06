Esel als Retourkutsche

Burundis Staatschef Pierre Nkurunziza während der Feierlichkeiten zur 55jährigen Unabhängigkeit des Landes in Bujumbura am 1. Juli 2017 Foto: REUTERS/Evrard Ngendakumana/File Photo

Das falsche Präsent kann zuweilen ein ganzes Fest verderben. Selbst diplomatische Verwicklungen sind nicht ausgeschlossen, wie die zehn Esel beweisen, die Frankreich einem Dorf in Burundi geschenkt hat. Die Regierung des ostafrikanischen Staates sieht darin nämlich eine »Kränkung der Nation«.

»Die Franzosen halten uns für Esel«, schrieb Gabby Bugaga, Sprecher von Staatspräsident Pierre Nkurunziza, über den Kurznachrichtendienst Twitter, wie unter anderem der arabische Sender Al-Dschasira am vergangenen Dienstag berichtete. Dabei wollte Frankreich doch nur Gutes tun. Die Esel sollten den Frauen und Kindern des Dorfes beim Transport von Wasser und Holz, Obst und Gemüse helfen. »Wir führen den Landcruiser unter den Tieren in Burundi ein«, freute sich der französische Botschafter Laurent Delahousse, als er die Esel vorletzte Woche den Dorfbewohnerinnen übergab.

Doch die Freude währte nicht lange, denn die Regierung von Burundi ordnet nun Quarantäne für die kleine Herde an. Frankreich hat die Esel nämlich im Nachbarland Tansania gekauft. Dabei hätten die Franzosen die geltenden Bestimmungen für den Import »exotischer Tiere« unterlaufen, beschwerte sich Landwirtschaftsminister Déo-Guide Rurema am Sonntag vor einer Woche. Botschafter Delahousse widersprach dem; Frankreich habe das vorgeschriebene Prozedere eingehalten.

Beobachter halten die Aufregung um die Esel für eine Retourkutsche der burundischen Regierung. Präsident Pierre Nkurunziza ließ Anfang Mai die 4,8 Millionen Wählerinnen und Wähler darüber abstimmen, ob die Dauer einer Präsidentschaft auf vier Amtszeiten verdoppelt werden und jede Amtszeit statt fünf nun sieben Jahre dauern soll. 73 Prozent sagten ja, 19 Prozent waren dagegen. Die Wahlbeteiligung soll bei 96 Prozent gelegen haben. Damit kann Nkurunziza theoretisch weitere 16 Jahre an der Macht bleiben. »Kritiker sehen das Land auf den Weg in eine Diktatur«, so die Deutsche Welle am 21. Mai.

Die Opposition wirft dem Präsidenten vor, er habe das Referendum manipuliert, das Ergebnis habe schon vorher festgestanden. Frankreich schloss sich der Kritik teilweise an. Das missfiel dem Staatschef anscheinend. Belgien habe unlängst jedenfalls keine Probleme bekommen, als es ebenfalls einige Esel einführte, sagte der französische Botschafter laut Al-Dschasira.

Seit seiner Unabhängigkeit 1962 ist Burundi nicht zur Ruhe gekommen. Der soziale Konflikt zwischen der Bevölkerungsmehrheit der Hutu und den Tutsi führte immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen und grausamen Massakern. Zwischen 1972 und 1973 fielen in einer Orgie der Gewalt mindestens 150.000 Hutu den Tutsi zum Opfer.

Lange Zeit hatten die Tutsi die politische Macht im Lande inne. Das hat sich mit dem Amtsantritt von Pierre Nkurunziza 2005 geändert, der Staatspräsident ist ein Hutu. Verhaftungen, Folter und politische Morde seien an der Tagesordnung, klagen internationale Menschenrechtler an. In Sachen Pressefreiheit liegt Burundi auf den hinteren Plätzen.

Nkurunziza, einer der reichsten Männer Afrikas, hat sich unlängst zum »ewigen Führer« ausgerufen. Seine Macht stützt er unter anderem auf die Jugendorganisation seiner Partei, die Imbonerakure (Die, die weit sehen). Der Präsident hat sie zu einer gefürchteten Privatmiliz ausgebaut, die äußerst brutal gegen Oppositionelle vorgehen soll. Die Zahl der Mitglieder gibt die Partei mit mehr als einer Million an.

Ungeachtet dessen bilden Frankreich und Belgien bis heute die Armee des Landes aus, die Niederlande helfen der Polizei. Sie haben ihre Arbeit allerdings eingeschränkt. Deutschland hat seine Beteiligung an der Polizeiarbeit bereits Ende 2015 beendet. Wenige Monate zuvor hatte die Armee einen Putsch gegen Nkurunziza blutig niedergeschlagen. Die Aufständischen wollten den Präsidenten daran hindern, zum dritten Mal zu den Wahlen anzutreten. Hunderttausende flohen vor der Wut des Machthabers ins Ausland. Die Wahl fand wenig später trotzdem statt – mit Nkurunziza als einzigem Kandidaten.