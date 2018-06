»Brennpunkt Nordkorea – was ist denn los auf der koreanischen Halbinsel?« Vortrag und Diskussion mit Dr. Rainer Werning (Politikwissenschaftler und Publizist). Heute, 5.6., 18.30 Uhr, Solidarität International, Flurstr. 31, Duisburg. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

»Droht der menschenlose Hafenbetrieb?« Infoveranstaltung zu geplanten Strukturveränderungen im Hamburger Hafen mit den Betriebsräten Norbert Paulsen und Jörn Wölke. Mittwoch, 6.6., 18.30 Uhr, Curiohaus (Hofdurchgang), Rothenbaumchaussee 15, Hamburg. Info: www.­gewerkschaftslinke.hamburg

»Verschwört euch! How to Fake News«. Buchpräsentation der Satiregruppe »Hydra« am Donnerstag, 7.6., 19 Uhr, phil, Gumpendorfer Str. 10, Wien. Eintritt frei

»Antifaschistischer Widerstand in Europa 1922 bis 1945«. Ausstellungseröffnung mit Konzert von Esther Bejarano und Microphone Mafia. Donnerstag, 7.6., 18 Uhr, Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstr. 50, Dortmund. Veranstalter: VVN-BdA Dortmund und Förderverein Gedenkstätte Steinwache – Internationales Rombergpark-Komitee e. V.

»Gedanken zum 90. Geburtstag von Ernesto Guevara de la Serna, genannt Che«. Vortrag von Reiner Hofmann am Donnerstag, 7.6., 19.30 Uhr, Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart-Ost. Eintritt frei. Veranstalter: FG BRD–Kuba, Gruppe Stuttgart. Infos: www.waldheim-gaisburg.de