Fluchtpunkt Las Vegas

Produktionen, die auf Recherchen im Familienumfeld basieren, gibt es immer wieder mal, die wenigsten sind so politisch wie Carmen Eckhardts »Viktors Kopf – Vom Umgang mit einem NS-Unrechtsurteil« (DLF 2018; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF). Eckhardts Urgroßvater Georg Viktor Kunz war gegen die deutschen Besatzer im Widerstand, wurde 1943 von Volksgerichtshofpräsident Roland Freisler zum Tod verurteilt und in Stuttgart enthauptet. Wie die BRD mit solchen Urteilen heute umgeht, davon handelt das Feature.

Von Karin Steinberger und Marcus Vetter läuft heute das Feature »Das Versprechen« (NDR/SWR 2018; Ursendung Di., 20 Uhr, NDR Kultur), ab morgen folgt eine sechsteilige Radiodoku (mittwochs, 19.30, NDR Kultur) zum selben Thema: Seit 32 Jahren sitzt ein wegen Mordes verurteilter Deutscher in den USA in Haft. Indizien sprechen für seine Unschuld.

1964 fuhr Chris Koch in den US-Bundesstaat Mississippi, produzierte im Auftrag des New Yorker Radiosenders WBAI »This little light«, eine Dokumentation zur US-Bürgerrechtsbewegung, die jetzt neu aufbereitet wurde (DLF Kultur 2018; Ursendung Teil 1/4 Mi., 0 Uhr, DLF Kultur).

Ein Hörspiel über Fabrikarbeiter, die ihren Boss als Geisel nehmen, kommt mit Andreas Jungwirths »Transsilvanien« (MDR 2012; Mi., 20 Uhr, Bayern 2). Und am frühen Donnerstag morgen läuft der Sechsteiler »Talkin’ bout a Revolution? Sendereihe über 1968« an (Radio Corax 2018; Do., 7 Uhr und Wdh. Mo., 14 Uhr, FSK). Hier wird das Jahr 1968 als »Kulminationspunkt einer Reihe von Konflikten und Kämpfen« betrachtet, bei denen »weltweit die Fabriken mindestens eine genauso große Rolle spielten wie die Universitäten«.

Freie Hörspiele präsentiert wieder die »Kurzstrecke 74« (Autoren/DLF Kultur 2018; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur). Eine WM-Endrunde wirft lange Schatten. Eva Lia Reineggers Krimi »Tod eines Fußballers« (WDR 2012; Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Sa., 17 Uhr, WDR 5) greift mit dem Tod eines Jungprofis die unter Kickern tabuisierte Dopingfrage auf. Kathrin Reikowski beschreibt in ihrem Feature »Fußball ist jetzt unser Leben« (BR 2018; Ursendung Sa., 13 Uhr, Wdh. So., 21 Uhr, Bayern 2) das Schicksal einer Familie, die ihr Kind in einem Verein untergebracht hat. Und in die Kabinen von Eintracht Frankfurt führt Ror Wolfs »Die Stunde der Wahrheit« (HR 1974; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5).

Die Ehe wird zwar gesetzlich hochgehalten, aber für eine internationale Eheschließung sind viele bürokratische Hindernisse zu überwinden, selbst wenn beide Partner EU-Bürger sind. David Zane Mairowitz und Malgorzata Zerwe haben in der Radioarbeit »Liebestunnel oder: Heiraten in Las Vegas. Ein Radio Road Movie« (DLF/NDR 2012; Fr., 20 Uhr, DLF) Las Vegas als Fluchtpunkt aus dem Papierdschungel entdeckt.

Mit »Auto-destructive Art« (Destruktionskunst) befassen sich in »Tribute to Gustav Metzger« (BR 2008; Teil 1/2 Fr., 21 Uhr, Bayern 2) Beiträge von Max Müller, Frau Kraushaar, Nova Huta und anderen. E-Gitarren zum Zerschmettern bereithalten! »Arizona Phoenix Israel« (RBB 2014; Fr., 22 Uhr, RBB-Kulturradio) ist eine schöne Science-Fiction-Story, erzählt von einer Künstlichen Intelligenz, die einem toten Schriftsteller nachgebildet ist.

Katja Brunners »Geister sind auch nur Menschen« (SRF 2017; Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur) stand auf der Shortlist des Kriegsblindenpreises, gekriegt hat den John Burnside für »Coldhaven« (SWR 2017; So., 17 Uhr, SRF 2 Kultur).

Zwei Ursendungen noch: Manuela Reicharts tolles Literaturfeature »Meine Kerze brennt an beiden Enden – Die amerikanische Dichterin Edna St. Vincent Millay« (HR 2018; So., 18 Uhr, HR 2 Kultur) und Patrick Findeis’ skurilles Hörspiel »Zaïre 74 – Kommt schnell, aber nähert euch vorsichtig« (SWR 2018; So., 18.20 Uhr, SWR 2).