Den Einkaufstempeln kommen die Kunden abhanden: »Die Kaufhof-Story« Foto: Photocase

Die Kaufhof-Story

Das Warenhaus im Qualitätscheck

Jetzt, wo die sterilen Shoppingmalls in den USA schon wieder ihre Kundschaft verlieren, weil die Leute lieber durch Städte wandeln – jetzt reden wir immer noch über Kaufhäuser. Na dann macht halt den Check: Prüft Preise, Qualität und Service. Ins Kaufhaus sind wir immer gern gegangen.

ZDF, 20.15 Uhr

Forschung und Verbrechen

Die Reichsuniversität Straßburg

Als die Alliierten am 23. November 1944 Strasbourg besetzen, ist das das Aus für die Reichsuniversität Straßburg. In den Tagen zuvor sind die meisten Professoren geflohen. Nur einige sind geblieben, darunter Johannes Stein, Dekan der Medizinischen Fakultät und Großvater der Filmautorin Kirsten Esch. Eröffnet wurde das Naziprestigeprojekt am 23. November 1941. Als geistiges Bollwerk sollte die Hochschule Rassenwahn und den ganzen Rest faschistischer Ideologie Richtung Westen verbreiten und sogar die Pariser Sorbonne in den Schatten stellen. Die Fakultäten wurden dafür mit bekannten Wissenschaftlern besetzt.

Arte, 21.45 Uhr

Wer braucht den Osten?

Wirtschaft

Teil zwei der dreiteiligen MDR-Dokumentation. Die Folgen der kompletten Deindustrialisierung des Ostens sind bis heute spürbar. Die Ostwirtschaft ist kleinteilig, schwach, forschungsfern – die Steuereinnahmen der Länder und Kommunen reichen in den meisten Orten für kaum mehr als die Hälfte der notwendigen Ausgaben. Ein Ende der Transferleistungen ist nicht in Sicht. Ost- und Westwirtschaft sind Welten voneinander entfernt. Doch es gibt auch andere Nachrichten: Es haben sich mehr Unternehmen entwickelt, als viele denken – trotz der fatalen Politik. Kleinere, mittelständische Betriebe prägen das wirtschaftliche Gesicht des Ostens.

MDR, 22.05 Uhr

Josef Reichholf – der Vogelflüsterer

Trallali, nach all dem Elend: Ein Porträt des Forschers Josef H. Reichholf, der sich ebenso kompetent wie witzig über Schmetterlinge, Wasservögel, Krähen, den Menschen selbst oder überhaupt über das uns inzwischen fremd gewordene Phänomen Natur äußern kann.

BR, 22.30 Uhr