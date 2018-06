Aber die Feinheiten

»Klingt interessant, aber die Hochglanzoptik« (Yasmin Raeis in der Titelrolle) Foto: ©Larry Barns

Um den Stellenwert der ägyptischen Sängerin Oum Kulthum in der arabischen Welt zu verdeutlichen, muss man nicht unbedingt Sprache oder Musik verstehen, es reichen Zahlen und Fakten: Die vermutlich 1904 geborene und ganz sicher 1975 an einer Nierenentzündung gestorbene Diva verkaufte um die 80 Millionen Tonträger. In ihrer 50jährigen Karriere trat sie in Metropolen wie Kairo, Damaskus, Bagdad, Beirut, Jerusalem oder Tripolis auf, zweimal auch in Paris. Bei ihrer Beerdigung säumten Millionen die Straßen der ägyptischen Hauptstadt, der den Trägern entrissene Sarg wurde stundenlang durch die klagenden Massen getragen.

Oum Kulthum galt als Patriotin, die zwar zunächst für den ungeliebten König Faruk I. sang, sich dann aber der »unblutigen Revolution« um Präsident Gamal Abdel Nasser anschloss. Die Verehrung beruhte auf Gegenseitigkeit. Oum Kulthums Lied »Walla Zaman Ya Selahy« (Bei Gott, seit langem meine Waffe) war die Nationalhymne der Vereinigten Arabischen Republik (Ägypten und Syrien) und von 1958 bis 1968 auch die der Irakischen Republik. Es handelte sich bei dieser Frau also nicht einfach um eine Volkssängerin von westlichem Format.

»Auf der Suche nach Oum Kulthum« heißt ein Spielfilm der iranischen Künstlerin, Filmemacherin und Fotografin Shirin Neshat, der in dieser Woche in die deutschen Kinos kommt. Protagonistin Mitra dreht ­darin einen Film über die legendäre Sängerin und sucht die Idealbesetzung. Eine junge Frau, passionierte Lehrerin, verzaubert beim Vorsprechen. Es braucht einige Überredungskunst, bis sie sich überzeugen lässt, die gewichtige Hauptrolle zu übernehmen. Hier beginnt schon das Dilemma. So langatmig der Film im Film montiert ist, er bleibt kryptisch. Musikszenen wechseln sich mit einem Familiendrama der Regisseurin ab, dazu kommen Episoden aus dem politischen Kampf der Frauen Ägyptens und den turbulenten Revolutionsjahren. Klingt interessant, aber extrem flache Dialoge und eine gähnend langweilige Hochglanzoptik stören doch sehr.

Ein gewöhnlicher Deutscher hat kaum emotionalen Zugang zur textlastigen, oft improvisierten Musik der Oum Kulthum. Interpretative Feinheiten und emotive Inhalte der Lieder können deswegen nicht mit dem offenen, assoziativen Charakter des Films verknüpft werden. »Westler« müssten an diese im Grunde großartig leidenschaftliche Weise des Ausdrucks erst herangeführt werden. Woher sollten andersherum »Araber« wissen, wieso es so traurig-schön ist, wenn Hildegard Knef »Für dich soll’s rote Rosen regnen« singt, oder Fritz Wunderlich Schumanns »Dichterliebe«. Sicher, stimmliche Qualität ist transkulturell erkennbar, intensive Gefühle sind es auch, aber die Feinheiten und vor allem Verknüpfungen mit Gesellschaft und Zeitgeschehen lassen sich daraus noch nicht ableiten.

»Auf der Suche nach Oum Kulthum« ist künstlerisch zu schwach, seine schwer verständliche Botschaft zu vermitteln. Was man mitnimmt, ist zumindest die Kunde der Existenz einer hochinteressanten Persönlichkeit, deren Musik immer noch Millionen verzaubert. Dafür muss es einen Grund geben. Und das kann man hören. Anspieltip: Oum Kulthum, »Alf Leila We Leila«.