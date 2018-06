Eine Westernstadt mit Einfamilienhäusern: Wolfsburg im Juni 1968 (im damals neuen Stadtteil Detmerode) Foto: © Archiv Robert Lebeck

Die bundesdeutschen »Osterunruhen« 1968, als es nach dem Attentat auf Rudi Dutschke am 11. April in Westberlin in mehreren Großstädten zu gewalttätigen Demonstrationen gegen die Springer-Presse kam, gingen an Wolfsburg vorbei. Die Stadt war mit etwas anderem beschäftigt: Am 12. April war Heinrich Nordhoff, der Chef von VW, gestorben. Es war das Ende eines niedersächsischen Sonnenkönigs in dieser merkwürdigen Westernstadt mit Autos statt Pferden, die die Nazis 1938 als »Stadt des KdF-Wagens« gegründet hatten.

Es gab das »Werk«, wie die VW-Fabrik heute noch genannt wird, und drumherum ein paar Baracken, in denen die Arbeiter wohnten. Auch nach 1945 lebten die Wolfsburger weiter in Baracken. Es waren ehemalige Zwangsarbeiter, Verschleppte und hier gestrandete Displaced Persons, zu denen sich Vertriebene gesellten. Die Stadt war eine Dauerbaustelle, die von VW lebte. Bis zum Ende der sechziger Jahre wurde nur ein einziges Produkt hergestellt – der als »Käfer« bekanntgewordene Volkswagen »Typ 1«.

In der ersten Kommunalwahl nach dem Krieg bekam eine Nachfolgeorganisation der NSDAP zwei Drittel aller Stimmen, was von der britischen Besatzungsmacht nicht anerkannt wurde. Die Wahl musste wiederholt werden – und nun wählten die meisten SPD.

Bei VW arbeiteten ehemalige Nazis, besonders bei den Angestellten galt das als eine Art Rehabilitierung, wie auch viele Leute aus dem Wachschutz aus der Waffen-SS kamen, schließlich hatte die Waffen-SS große Bestände des »Kübelwagens«, den für den Krieg umgerüsteten »Typ 1«, gekauft und eingesetzt.

Konnte in dieser bleiernen Atmosphäre politische Rebellion entstehen? Natürlich. Wo denn sonst? Am vergangenen Donnerstag erinnerten sich alte Aktivisten im Kunstmuseum an »Wolfsburg 1968«, auf Einladung von Witich Roßmann, der in Wolfsburg zur Schule gegangen war und später IG-Metall-Chef von Köln-Leverkusen wurde. Anlass war die Ausstellung »1968« des Stern-Fotografen Robert Lebeck im Kunstmuseum (jW vom 9.4.), in der es auch eine Abteilung zu Wolfsburg gibt, kuratiert vom Stadthistoriker Alexander Kraus, der auch eine Führung für die Veteranen veranstaltete. Nur einer nahm einen Klappstuhl mit.

Lebeck war im Juni 1968 in die VW-Stadt gereist, als die ihr 30jähriges Jubiläum feierte: Mitten im Revoltejahr scheint alles öde. Bei näherer Betrachtung aber protestierten Jugendliche gegen ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr, mit einem Transparent, auf dem stand: »Frieden nur durch allseitige Abrüstung«. Danach gab es Schläge von Bürgern und Polizisten, erinnerten sich einige von damals, die sich auf dem Foto in der Ausstellung wiedererkannten.

Man könnte sagen, es war ein Klassentreffen von Sozialisten und Kommunisten aus SPD, Grünen, Gewerkschaften und DKP. Vielleicht waren sie in diesen Organisationen nicht mehr drin oder immer noch, ist aber egal, denn wenn sich jemand in Richtung Stumpfsinn und Opportunismus verändert hat, dann waren es nicht die hier versammelten lokalen Linken. Und trotzdem stritten sich dieselben Leute wie schon auf dem Schulhof vor einem halben Jahrhundert, sagte mir einer. Zugegeben, die DKP war damals noch ganz jung und die Grünen gab es noch gar nicht, aber Maoisten, die dann diese Partei mitgründeten.

Bevor sie sich in die verschiedenen Strömungen aufspalteten, trafen sich die Schüler in der »Politik-AG«, die der Lehrer Wilhelm Rädisch gegründet hatte. Es war in Wolfsburg die erste unabhängige linke Institution, in der die Notstandsgesetze, der Vietnamkrieg der USA und der verdrängte Faschismus diskutiert werden konnten. Bis dahin hatte es nur die »Arche«, ein evangelisches Jugendzentrum, gegeben, der einzige Ort in der Stadt, an dem Kommunisten 1966/67 reden konnten, ohne verhaftet zu werden. Am Donnerstag war Rädisch mit seinen mittlerweile 82 Jahren der Älteste. Er sprach mit seinen früheren Schülern, die nun auch fast alle schon in Rente sind und damals den Unabhängigen Schülerbund gründeten, aus dem dann der Sozialistische Schülerbund hervorging, nicht zu vergessen die »Kritischen Lehrlinge«.

Das waren die berühmten Keimzellen oder auch Brandherde des freien Denkens in Wolfsburg, »gegen die Mafia von SPD, AWO und VW« wie einer rückblickend meinte. Zusammen mit der WG für geflohene Heimkinder von Ilse Schwipper, der »Film-AG« für die bis dato völlig unbekannten Autorenfilme von Alfred Hilsberg oder dem »Tadsch Club«, der ersten Wolfsburger Underground-Kneipe von Heribert Jakobi, der mit Hilsberg auch selbstgemachte »Wald- und Wiesenfilme« drehte. Sie wollten damals, »dass das Kulturelle politisch« wurde, erzählte Jakobi.

Statt dessen kam 1969 Franz Josef Strauß auf Wahlkampftour in die Stadt. Vorher hatte er gesagt, dass seine linken Gegner keine Menschen, sondern Tiere seien. Bei seiner Veranstaltung machten die Protestler Tiergeräusche, sie miauten und bellten. Dafür wurden sie von der Jungen Union brutalst aus dem Saal geprügelt. Danach kam es in Wolfsburg zu einer Austrittswelle aus der CDU und die Junge Union wurde aus dem Vorläufer des Stadtjugendrings ausgeschlossen. Man kann nicht sagen, dass in Wolfsburg nichts los gewesen sei.