Vorsicht, Volk

Unter dem Titel »Vorsicht Volksbühne! Das Theater, die Stadt und das Publikum« lädt die Berliner Akademie der Künste am 15./16. Juni zu einem Kongress. Das Scheitern des Eventmanagers Chris Dercon als Intendant der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz soll Ausgangspunkt von Debatten über »Erwartungen und Wünsche an eine Volksbühne in der Hauptstadt« sein, wie die Akademie am Montag mitteilte. Erwartet werden in dem Haus am Pariser Platz unter anderen Ulrich Khuon (Intendant des Deutschen Theaters Berlin), Soziologe Wolfgang Engler und Volksbühnen-Interimschef Klaus Dörr. Auch das Kollektiv »Staub zu Glitzer«, das im Herbst die Volksbühne besetzte, und dessen Gegenspieler Klaus Lederer (Kultursenator, Partei Die Linke) sind eingeladen. Der Eintritt ist frei. (jW)