Tel Aviv. Israelische Soldaten haben am Montag in Gaza in der Nähe der Grenze zu Israel einen Palästinenser erschossen. Das Opfer soll laut Armeeangaben mit einer Axt bewaffnet gewesen sein und mit einem anderen Mann zusammen versucht haben, die Sperranlage zu beschädigen. Soldaten hätten auf die beiden geschossen. (dpa/jW)