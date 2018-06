Möglicherweise mehr Tote bei Bootsunglück

Rom. Bei dem Bootsunglück im Mittelmeer vor der tunesischen Küste könnten am Wochenende mehr als 110 Menschen ums Leben gekommen sein. Neben 48 geborgenen Leichen gebe es »vielleicht mehr als 64 Vermisste«, schrieb der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Flavio Di Giacomo, am Montag im Internet. IOM zufolge überlebten mehr als 70 Migranten das Unglück nahe der Inselgruppe Kerkenna, wo das Boot am Sonntag morgen sank. Schon an diesem Tag waren die Behörden von mindestens 48 Toten ausgegangen. (dpa/jW)