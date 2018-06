Netanjahu will vor allem über Iran reden

Berlin. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat vor seinem Abflug nach Berlin am Montag den Zweck seiner Mission klar umrissen: ein Bündnis gegen den Iran. »Ich breche nun zu einem wichtigen Besuch in Europa auf. Ich werde drei politische Führungspersönlichkeiten treffen und zwei Themen behandeln: Iran und Iran«, sagte Netanjahu vor seinen Visiten in Berlin, Paris und London laut seinem Büro. Vor allem gehe es darum, den Druck auf Teheran aufrechtzuerhalten, damit das Kabinett dort sein Atomprogramm aufgebe, sagte der Regierungschef. »Ich glaube, dass dieser Druck erhöht werden sollte.« Zweitens müsse Teherans »Aggression in der Region« gestoppt werden, so Netanjahu. Dabei gehe es insbesondere darum, keine militärische Präsenz des Irans in Syrien zuzulassen. Er hoffe, in dieser Frage Unterstützung zu finden. (AFP/jW)