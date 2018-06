Die Älteste

Kennen Sie die Dresdener Malerin Priscilla Ann Siebert Thornycroft? Sie ist mit ihren 101 Jahren die vermutlich älteste noch aktive Künstlerin und Kommunistin Sachsens. Ihre Ausstellung »Ende der Vorstellung?« in der Dresdener Galerie Holger John, Rähnitzgasse 17, ist bis zum 10. Juni verlängert worden. Zu sehen sind 50 ihrer Arbeiten aus über 80 Jahren. So findet sich ein Zyklus über die walisischen Bergarbeiterproteste von 1936 neben brennenden Ruinen im Hintergrund eines Friedhofes nach einem deutschen Luftangriff auf Londons East End 1940 oder das Bild »Arzgebirg, wie bist Du schie« aus dem dem Jahr 1988, das den damals stark von Umweltverschmutzung und saurem Regen geschädigten Wald des Erzgebirges zeigt. Die Künstlerin hatte 1942 in England den deutschen Widerstandskämpfer Hans Siebert geheiratet, mit dem sie 1948 zunächst nach Berlin-Pankow übersiedelte. Seit 1952 lebt die Engländerin in Dresden. (rr)