Roger Waters redet Klartext

Roger Waters bei seinem Konzert am vergangenen Montag in Zürich Foto: Walter Bieri/Keystone via AP

Roger Waters (Pink Floyd) Auftritt in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena gestern gehört zu den Konzert-Highlights in Berlin 2018. Wegen des großen Erfolgs gibt er heute ein Zusatzkonzert. Es gibt aber auch Misstöne: Weil er von der Bühne zur Solidarität mit den unterdrückten Palästinensern und der internationalen BDS-Kampagne (Boycott, Divestment and Sanctions) aufruft und das Vorgehen des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, gegen sie kritisiert, wird er von deutschen Medien heftig attackiert. Er habe einen »Eklat« produziert, sei ein »Stinkstiefel« und habe eine »Wutrede« gegen Israel gehalten, so die Vorwürfe. Die wie junge Welt im Verlag 8. Mai erscheinende Zeitschrift für Gegenkultur, Melodie & Rhythmus - M&R, war vor Ort und dokumentiert per Video, was Roger Waters wirklich getan hat: Hier klicken. (jW)