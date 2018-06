Was hat es denn?

»Omnipotenz ist Hybris«: »Der lustige Zerstörer« (2013) Foto: Funny van Dannen

Funny van Dannen ist geradezu beängstigend produktiv. Als Sänger und Texter (zunächst für die Lassie Singers, zuletzt auch für die Toten Hosen) sowie Autor leichter, oft absurder Kurzgeschichten bekannt, pflegt er schon lange auch eine Leidenschaft für die Malerei. Er tat das schon als assoziiertes Mitglied des radikal-frechen Künstlerkollektivs »End­art« im Berlin-Kreuzberg der 80er Jahre. Seit Mitte Mai sind nun Gemälde von ihm in Berlin-Wilmersdorf zu sehen. Die Werke, Mischtechnik auf Papier für den kleinen Geldbeutel, füllen sämtliche Wände der Galerie »Fischer Kunsthandel & Edition«, die Diele eingeschlossen.

Van Dannen hat sein malerisches Repertoire über die Jahre deutlich erweitert. Spielte er früher mit dem Nimbus des ungelenken, vielleicht neoexpressiven Malers, zeigt er nun viel mehr als kindlich Hingepinseltes, auch völlig untadelig durchgearbeitete Bilder, die keinem hinter- oder vordergründigen Witz verpflichtet sind. Da wäre zum Beispiel der »Junge am Fenster«, ein großes, fast quadratisches Porträt auf Leinwand. Bass erstaunt über eine faszinierende Entdeckung, lehnt dieser Junge mit offenem Mund und der Stirn auf dem Handrücken an der Scheibe. Deren Schlieren hat van Dannen mit einem Rakel (Kratzeisen oder Abstreichholz) gezogen.

Geboren wurde der Künstler vor 60 Jahren in Tüddern an der niederländischen Grenze – der unfreiwillig komisch klingende Ortsname könnte seiner Phantasie entsprungen sein. Mit diabolischem Grinsen hält »Der lustige Zerstörer« auf dem gleichnamigen Gemälde unter der blonden Haartolle gleich zwei Knüppel in der Hand wie erigierte Penisse. Omnipotenz ist Hybris. Ältere Besucher könnten sich an das Ölgemälde »Die große Nacht im Eimer« erinnert fühlen, das der olle Baselitz 1962/63 anfertigte.

Immer wieder verbindet van Dannen Profanes und Poesie. Malt er recht harmlos das Motiv eines Pferdes, das zaghaft aus einem fast abstrakten Farbgewusel aus Rot, Gelb und Blau hervorzugehen scheint, bekommt es mit dem Titel eins drübergebraten und heißt dann ebenso schlicht wie ernüchternd »Fehldruck IX (Morgenrot)«.

»Halsbrecherischer Schwung«: »Stuart Little« (2008) Foto: Funny van Dannen

Hinreißend ist das Bild »Stuart Little« geraten. Die legendäre, von der Familie Little in New York City adoptierte Maus aus dem Kinderbuch von E. B. White wird mit Skateboard, Basecap, Siegesmiene und -gestik ins Rennen geschickt. Mit halsbrecherischem Schwung fährt Stuart Little auf den Betrachter zu, legt sich dabei atemberaubend in die Kurve.

Typischere Exponate erzählen mit ironischer Leichtigkeit und derberem Pinselstrich Geschichten, die der Betrachter sofort weiterspinnt. Eine Frau mit rotem Rollkragenpullover und schwarz gelocktem Haar blickt einen erwartungsvoll und glücklich an. Darunter steht: »Manchmal schaut das Schicksal mir direkt in die Augen! Dann werde ich verlegen und frage mich: Was hat es denn?« Wer hier das Schicksal ist und wer Objekt welcher Begierde, bleibt offen.

Apropros Produktivität: Funny van Dannen wird im September die CD »Alles gut, Motherfucker« mit neuen Songs herausbringen (einer heißt »Forever Yin, Forever Yang«) und ein neues Buch mit dem hochbrisanten Titel »Die weitreichenden Folgen des Fleischkonsums«, beides im Verlag Edition Tiamat von Klaus Bittermann. Es wird nach vielen Hörbüchern die erste Musik-CD in diesem Verlag sein. Bittermann ist dem Charme der Kunst Funny van Dannens erlegen. Auf dem Titel des neuen Verlagskatalogs prangt ein farbsattes Puttenbild des Malers.