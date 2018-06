Nachschlag: Melankomisch

Im Oktober 2017 erhielt Fredl Fesl den »Bayerischen Poetentaler« Foto: Tobias Hase/dpa

In Bayern ist er weltberühmt, nördlich des Weißwurstäquators kennen ihn weniger: Fredl Fesl ist ein Urgestein der Liedermacherszene im Freistaat und teilt gerne aus, auch gegen Polizei und Klerus. Das macht er besonders gerne in seinen »Vorreden«, die oft länger sind als die Lieder selbst. Und bleibt dabei eigentlich immer lieb – so lieb, dass sich sogar Passaus Bischof Stefan Oster im vergangenen Jahr, aus Anlass von Fesl 70. Geburtstag, als »riesiger Fan« outete. Das habe ihn überrascht, so Fesl gegenüber Münchens tz, »weil ich ja mit der Kirche jetzt ned so viel am Hut hab«.

Am Donnerstag widmete das Bayerische Fernsehen seinem »melankomischen Musikkabarett« eine Dreiviertelstunde, garniert mit Ausschnitten aus Gastauftritten zum Beispiel beim »Pumuckl«. Der Kanal hat »ehrlichen, bodenständigen Humor«, so die Ankündigung der Sendung, für sich entdeckt. Na gut, sogar der BR kann mit solchen Zeilen leben: »Ein Pferd hat vier Beiner, / an jeder Ecken einer, / drei Beiner hät, / umfallen tät!« (scha)