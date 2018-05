Die höchste Literaturauszeichnung Sachsen-Anhalts geht in diesem Jahr an Marion Poschmann. Die 48jährige erhält den mit 12.000 Euro dotierten »Klopstock-Preis für neue Literatur« für ihren Roman »Kieferninseln«, bei dem es sich nach Einschätzung der Jury um ein »ebenso zartes wie humorvolles Plädoyer für die Kunst der Betrachtung« handelt. Verliehen werden soll die Auszeichnung am 3. September in Quedlinburg, dem Geburtsort von Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) im Harz. (dpa/jW)