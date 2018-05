Nach Domazlice (Erinnerung an so etwas wie Kindheit)

»Immer wieder fährt der große, runde Opa in die Tschechei, wie er die Tschechische Republik nennt« (Domazlice, unteres Tor) Foto: Rohud (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Doln%C3%AD_br%C3%A1na_%28Pra%C5%BEsk%C3%A1%29%2C_Doma%C5%BElice.JPG)/

Ein Traum von der Bettlägerigkeit meiner Mutter führt mich über Hefeknödel nach Domazlice. Fahrend: Mein Großvater mit rotem, großen Kopf und Schnapsporen auf seiner Haut vom Pokerspielen in den 1970er Jahren. Im Kassettenradio ist der Böhmerwald und das Land, in dem die Wiege stand. Für diese Kapelle hat mein anderer, cholerischer Großvater eine kurze Zeit gespielt.

Immer wieder fährt der große, runde Opa in die Tschechei, wie er die Tschechische Republik nennt, mit dem roten Ford Sierra und kauft Hefeknödel, Schokooblaten und Uhren. Er schaut sich auf dem Chinesenmarkt um und bringt von dort manchmal Decken und Plastikschoner für die Autos seiner Angehörigen mit. Ich sitze vorne, Oma muss hinten sitzen, denn ich bin das Prinzchen und darf die Kassette drehen.

Auf Ernst Mosch gleiten wir in den Osten und an der Grenze muss man halten, wo mein Opa mit seinem tschechischen Nachnamen keine Probleme hat, kurzfristig sogar stolz ist. Doch wenn man ihn fragt, ob er ein Tscheche sei, wird er ausfällig. Ähnlich ausfällig wird er beim Autofahren: ausgehauter Hund, ausgehauter. Dicke Nudel, dicke. Fette Sau.

Im Hotel Krone in der Ortsmitte von Domazlice essen wir billiges Schweinegulasch und Braten mit Hefeknödeln und ich kaufe süßen Sirup in den Läden und Kolatschen und weiche Semmeln. Es gibt andere Zahnpasta als bei uns und Kristallvasen, die den Leuten dort gefallen.

Meine Mutter ist bettlägerig zu Hause, ich bin froh, dass ich laufen kann, und bekomme eine weitere Kolatsche, die mich dickes Kind noch dicker macht. Ich darf nicht auf Bordsteinen balancieren, mein Opa hasst das und nennt mich: dummer Esel, dummer. Wenn jemand sagt, ich sei dick, droht ihm mein Opa mit Schlägen. Sein Kopf wird noch röter und platzt fast auf. Nur wenige Jahre später sitzt er bei sehr großer Hitze im Stadtpark, fühlt sich seltsam und ist bald nicht mehr da.

Von der Schule holt mich nun niemand mehr ab und ich fahre viel seltener in die Tschechei. Nur noch mit meinem Vater, der mich gängelt, für ein dickes Kind hält, für einen schwulen, kleinen Versager und der mir zwar Kolatschen kauft, aber lieber eine kleine als drei große, und in seinem Auto laufen ständig Mike and the Mechanics und Peter Maffay. Sein weißer Ford Escort mit einem blauen, einem dunkelblauen und einem roten Streifen kracht bei 160 laut über die Autobahn und durchbricht die Schallmauer meiner Kindheit mit Schwitzbauchweh, das wissenschaftlich Reisekrankheit genannt wird.

Zu Hause liegt meine Mutter. Wenn sie nicht beim Zahnarzt ist und gehasst wird, dann hat sie Schmerzen. Wenn ich keine Angst vor der Nacht habe, kann ich einschlafen.

Manchmal gehe ich noch dorthin, wo mich mein Opa von der Schule abgeholt hat und warte und denke wir fahren in die Tschechei zu den Kolatschen, wo sein Nachname der dritthäufigste im Land ist und er aber kein Tscheche. Mein Zuhause, das ist die Grenzkontrolle und das kurze Stehen und Warten und Angsthaben, ob nicht doch etwas passiert.