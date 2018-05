Von gestern

Kaffee und Zucker servieren: »Dienstleistungsproletariat« Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

Vor genau 80 Jahren, am 1. Juni 1938, wurde der Emigrant Ödön von Horváth in Paris von einem Ast erschlagen, den ein Gewittersturm herabgeweht hatte. Horváth verdankt die deutsche Literatur unter anderem den Roman »Der ewige Spießer« (1930), eines der komischsten deutschen Prosastücke überhaupt; auch wenn der glückliche und ewige Menschheitsfortschritt die Satire freilich überholt hat: »›Erinnern Sie sich an das Kolonialdenkmal auf der Corniche?‹ erkundigte sich Schmitt mit vollem Munde. ›Das war jenes Monumentaldenkmal für die im Kampfe gegen die französischen Kolonialvölker gefallenen Franzosen – natürlich stammt hier vieles aus den Kolonien, aber das stammt es überall! Auch unser berühmter Wiener schwarzer Kaffee wächst bei den Schwarzen. Hätten wir keine Kolonialprodukte, lieber Herr, könnten wir ja unsere primitivsten Bedürfnisse nicht befriedigen. Und glaubens mir, wenn man die armen Neger nicht so schamlos ausbeuten tät, wär das der Fall, denn dann wären ja alle Kolonialprodukte unerschwinglich teuer, weil dann halt die Plantagenbesitzer auch gleich das Tausendfache verdienen wollten – glaubens mir, mein sehr Verehrter, wir Weißen sind die größten Bestien!‹«

Vor 240 Jahren, am 30. Mai 1778, starb Voltaire, mit dessen Satire »Candide oder der Optimismus« Horváths Roman die Überholtheit teilt: »Auf dem Weg zur Stadt sahen sie einen Neger am Boden liegen, der nur noch die Hälfte seiner Kleidung, das heißt ein Hosenbein aus blauer Leinwand, anhatte. Dem armen Kerl fehlte das linke Bein und die rechte Hand. ›Mein Gott!‹ rief Candide, ›was machst du hier in diesem fürchterlichen Zustand, mein Freund?‹ – ›Ich warte auf meinen Gebieter, den Herrn Vanderdendur, den bekannten Handelsherrn‹, antwortete der Neger. ›Hat dich dieser Herr Vanderdendur so zugerichtet?‹ erkundigte sich Candide. ›Ja, Herr‹, erwiderte der Neger, ›das ist hier so Sitte. Zwei Leinwandhosen jährlich – das ist die ganze Kleidung, die man uns gibt. Wir arbeiten in den Zuckerraffinerien, und wenn uns das Mühlrad einen Finger abreißt, so schneidet man uns die ganze Hand ab. Machen wir einen Fluchtversuch, hackt man uns das Bein ab: das habe ich alles durchgemacht. Und das ist der Preis, um den Ihr Europäer Zucker esst!‹«

Es ist nun mal nicht so, dass die Menschheit nichts lernt; sie sagt ja auch nicht mehr »Neger« zu denen, die Kaffee und Zucker ernten, sondern »Dienstleistungsproletariat« zu denen, die Kaffee und Zucker servieren, und sorgt zudem durch unwiderstehlichen Bildungsfortschritt dafür, dass Voltaire kaum noch bekannter ist als Horváth, der so fest ans Proletariat glaubte: »Wenn ich mich nicht irre«, schrieb er in einer Vorrede zum »Spießer«, »hat es sich allmählich herumgesprochen, dass wir ausgerechnet zwischen zwei Zeitaltern leben.«

Auch da sind wir heute weiter; und kaum auszudenken, wie Voltaire unsere beste aller Welten bewundert hätte.