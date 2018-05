Wenn der Bauch leuchtet

Ferrero hat sich die »Lovebrands« ausgedacht Foto: Dado Ruvic/REUTERS

Kindertag, da war doch was?! Na klar, da muss man ihnen große Geschenke überreichen, damit der Nachbar nicht mitbekommt, dass sie wegen der eigenen Karriere vernachlässigt werden. Am besten wäre eine neue Spielekonsole. So ist der Nachwuchs weg von der Straße, muss nicht extra eingesammelt werden und weitere Freizeitaktivitäten verringern sich auf ein Nichts.

Und wenn die Kinder mal doch noch an die frische Luft kommen sollten, dann lassen sie ihre Smartphones nicht aus den Augen, egal, wo sie sind. Nur im Supermarkt, da werden die Regale betrachtet. Was gibt es denn Neues von der Zuckerindustrie? Ferrero hat sich die »Lovebrands« ausgedacht. Wer Hanuta, Duplo oder Nutella kauft, kann Punkte sammeln und bis zum Ende der Fußball-WM gegen prima Sachen eintauschen. Für einen Fußball zum Beispiel braucht man nur 35 Nutellagläser à 450 Gramm. So ein Fußball kostet dann ungefähr 100 Euro. Aber dafür kriegt man ja auch viele Kalorien.

Lassen wir das mit den Süßigkeiten und greifen zum Spielzeug der außereuropäischen Plaste- und Elasteindustrie, mit dem die Kleinen die Kinderzimmer weiter vermüllen können. Da gibt es die überaus hässlichen und als Monster verkleideten Kinderzimmerspione, die sich »Blizz«, »Sizzle«, »Pudge« und »Snort Hog« nennen und beim Drücken des Bauches sinnlos leuchten und das gesprochene Wort aufnehmen. Drückt man das »Crate Creature« erneut, wiederholt es das Gesagte, manchmal rückwärts oder stotternd.

Ein herrlich sinnfreies und ziemlich matschiges Spielzeug ist »Glibbi Factory«. Hier nehmen Mädel und Buben das mitgelieferte »Glibbi«-Pulver, füllen es in eine Maschine, die einem lustigen Fleischwolf nicht unähnlich sieht, geben Wasser hinzu, rühren um und freuen sich am Ende über das entstandene »Glibbi«, zum Schluss putzen alle begeistert die Badewanne. Übrigens dermatologisch völlig unbedenklich.

Ähnliches bietet die Firma »Craze« an: Die magische Superknete »Magic Dough«, die nach eigenen Angaben fantastisch ist, einfach der Wahnsinn. Hm, es sieht aus wie bunte Notdurft, die glitzert. Was kann der begeisterte Nachwuchs damit anfangen? Er darf dran reißen und rumschnippeln, um daraus undefinierbare Figuren zu formen, die er dann hinter das Sofa hüpfen lässt. Ganz ohne Wert ist dagegen »Kroko-Dinner«, das alle Kinder so richtig zu Trotteln erklärt. Mit dem Slogan »Achtung, fertig, mampf!« sollen sich die kleinen Plagegeister eine Krokodilmaske vor das Gesicht binden, mit der sie dann versuchen, kleine Fische zu schnappen und irgendwie symbolisch zu »mampfen«.

Nicht richtig deutbar und erkennbar ist das Ensemble der »Racing Spheres«, das echtes Spielvergnügen bereiten soll. Was ist dann aber falsches Vergnügen? Im »Game Set« befindet sich eine Rennkugel mit 91 mm Durchmesser, die über die mitgelieferte 2,4-GHz-Fernsteuerung gelenkt wird. 30 Meter rollt der Ball und blinkt dabei schön dämlich rot-blau und weiß.

Ich verstehe das so: Statt gegen den teuren Nutellaball zu treten, setzt sich das moderne Kind an den Spielfeldrand und steuert den rosafarbenen Ball hin und her, her und hin, knabbert dazu Kinderzeugs und wird dadurch immer dicker.

Zum guten Schluss noch ein empfehlenswertes Teil aus dem Hause Tronico (Technik + Lernen). Ganz in der Tradition des DDR-Spielzeugs »Construction« vom VEB Metallspielwaren Burgstädt liefert die Firma feinste RC-Technik aus, die nach dem Zusammenbau der über 360 Metallteile und weichen Profilreifen ferngesteuert werden kann und mit LED-Licht leuchtet. Für den 1 Kilo schweren »Oldtimer-Traktor Bautz« gibt es im Set sogar Montagewerkzeug, mit dem das schlaue Kind später noch allerlei Haushaltstechnik auseinander nehmen darf.