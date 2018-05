Nachschlag: AfD-Funk

Rechtfertigung staatlicher Gewaltexzesse: Polizeiaufgebot während des G-20-Gipfels Foto: Markus Scholz/dpa

Am Dienstag fanden in vier Ländern Razzien im Zusammenhang mit Krawallen rund um den G-20-Gipfel vom Juli 2017 statt. Aus diesem »aktuellen Anlass« »hob«, wie es auf der ARD-Website heißt, der Sender gleichsam als flankierende Maßnahme eine Produktion ins Programm, die anmutete, als sei sie auf Anregung der AfD zum Zwecke der Stimmungsmache direkt vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben worden. Auch wenn die Staatsorgane bis heute wenig bis nichts Belastbares in diese Richtung herausgefunden haben, wurde suggeriert: Organisierte linke Gewalt bedroht die Grundfesten der herrschenden Ordnung. Das, man versteht, rechtfertigt natürlich polizeiliche Gewaltexzesse und die Suspendierung bürgerlicher Grundrechte, wie in Hamburg geschehen. Nebenbei erfuhr man von der Existenz hochsensibler Technik zur Gesichtserkennung. Nicht aber von staatlich alimentierten Agents provocateurs, die, autonom kostümiert, erwiesenermaßen an Rechtsbrüchen beteiligt waren – oder diese ausgelöst haben.(shu)