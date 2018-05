Erneute Verhandlungen in Nicaragua

Managua. In Nicaragua wollen Regierung und Opposition ihre Versöhnungsgespräche wieder aufnehmen. Beide Seiten bekräftigten dies am Montag (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung und riefen zum »Ende jeglicher Gewalt« auf. Die Vereinbarung vom Montag sieht neue Gespräche über eine Demokratisierung der Regierung im Gegenzug für eine teilweise Aufhebung der Straßenblockaden vor. Mitte April kam es in dem mittelamerikanischen Land zu teilweise gewaltsamen Massenprotesten gegen Kürzungsmaßnahmen der Regierung. (AFP/jW)