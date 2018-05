Der »Eisenbahner«

Am Dienstag haben Angestellte der staatlichen französischen Eisenbahngesellschaft SNCF vor dem Senat in Paris demonstriert. Im Oberhaus des Parlaments wurde unter dessen über ihre Zukunft debattiert. Denn geht es nach den Plänen von Präsident Emmanuel Macron soll das Unternehmen nach neoliberalen Vorgaben zugerichtet werden – mit harten Einschnitten für die Beschäftigten. Das wollen diese nicht hinnehmen und sind deshalb seit Anfang April immer wieder in den Streik getreten. Am Montag und Dienstag legten sie zum zwölften Mal ihre Arbeit nieder. (jW)