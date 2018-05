Israel bombardiert Gazastreifen

Zionistische Attacke: Rauch steigt am Dienstag nach einem israelischen Angriff im Gazastreifen auf Foto: Amir Cohen/Reuters

Die israelische Armee hat am Dienstag mehrere Ziele im Gazastreifen mit Kampfflugzeugen angegriffen. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur Maan berichtete, wurden mindestens sieben Stellungen der Al-Quds-Brigaden, militärischer Arm des »Islamischen Dschihads«, in dem dicht besiedelten Küstengebiet bombardiert. Kein Mensch soll dabei zu Schaden gekommen sein. Tel Aviv meldete, insgesamt 30 Stellungen von Widerstandsgruppen attackiert zu haben.

Israel rechtfertigte die Attacken mit Granatbeschuss aus dem Küstenstreifen; es soll der stärkste seit dem Gaza-Krieg 2014 gewesen sein. Insgesamt seien laut israelischen Angaben 25 der 28 Geschosse durch das Abwehrsystem »Iron Dome« abgefangen worden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machte die Hamas und den Islamischen Dschihad für den Beschuss verantwortlich. Er kündigte »Vergeltung« an. Nach Medienberichten hat Netanjahu zudem eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsstabs einberufen.

Die Spannungen im Gazastreifen haben seit Beginn der Woche zugenommen. Palästinensische Aktivisten sollen israelische Stellungen angegriffen haben. Tel Aviv reagierte darauf mit Repression, mindestens vier Menschen seien laut Maan dadurch ums Leben gekommen. In den vergangenen Wochen hatten Massenproteste gegen die israelische Besatzungspolitik und für das Recht auf Rückkehr der im Zuge der israelischen Staatsgründung vertriebenen Palästinenser stattgefunden. Die israelische Armee schoss dabei mit scharfer Munition auf Demonstranten, mindestens 116 Palästinenser wurden dabei getötet und Zehntausende verletzt.

Ebenfalls am Dienstag ist ein Boot mit 17 Aktivisten an Bord auf dem Meer von der israelischen Marine abgefangen worden. Diese gehörte zu einer Protestflotte, die die Seeblockade des Küstengebiets durchbrechen wollte. Vier israelische Boote hätten das Schiff knapp 17 Kilometer vor der Küste gestoppt, sagte Adham Abu Selmeja von der Palästinensischen Kommission gegen die israelische Blockade am Dienstag. (dpa/Reuters/jW)