Diktatur der Unternehmer

»Berta Cáceres wird millionenfach wiederkommen«: Aktionstag am 3. März in Tegucigalpa Foto: Jorge Cabrera/Reuters

Laura Zuniga Cáceres ist jung, aber sie weiß, was Kampf bedeutet. Die Tochter von Berta Cáceres verlor ihre Mutter 2016, als diese von Auftragskillern auf Weisung mächtiger Hintermänner ermordet wurde. Offenbar sollte sie als wichtige Stimme des Widerstandes gegen ein Staudammprojekt am Río Gualcarque zum Schweigen gebracht werden. Trotzdem hatte ihre Tochter am Dienstag in Berlin die Kraft, von ihrer Mutter als der »Genossin Berta Cáceres« zu sprechen. Zusammen mit zwei weiteren Menschenrechtsaktivisten bereist sie derzeit auf Einladung der Hilfsorganisation Oxfam und anderer Verbände Europa. Die Öffentlichkeit hier war und ist für die Aufklärung des Mordes an ihrer Mutter entscheidend. »Wenn es das in Europa geweckte Interesse nicht gegeben hätte, wäre es nicht zu neun Festnahmen in diesem Fall gekommen«, sagte Javier Sánchez, der Präsident des Indigenen Rates in der Gemeinde Río Blanco ist. Das von Cáceres bekämpfte Staudammprojekt konnte durch den anhaltenden Widerstand gestoppt werden, völlig vom Tisch ist es jedoch nicht.

Die Ermittlungen zum Mord an Berta Cáceres könnten für Honduras »eine Chance sein, die kriminellen Netzwerke zu zerschlagen, die das Land kontrollieren«, sagte der Rechtsanwalt Miguel Ángel Urbina bei der Pressekonferenz in Berlin. Doch ihre Bedeutung reiche weit über das Land hinaus, denn ganz Lateinamerika sei »von einem Kontinent der Militärdiktaturen zu einem der Unternehmerdiktaturen geworden«, so der Jurist.

Laura Zuniga Cáceres (rechts) fordert Gerechtigkeit für ihre Mutter Foto: Carmela Negrete

Die Aktivisten machen das niederländische Finanzinstitut FMO mitverantwortlich für den Mord an der »Compañera Berta«. Die Bank habe ein Projekt mitfinanziert, das auf der gewaltsamen Unterdrückung von Widerstand basiere. Die Bank verwies in einer Pressemitteilung auf anhängige Gerichtsverfahren in Honduras, bei denen über etwaige Verantwortlichkeiten von FMO entschieden werden müsse.