Geiselnahme in Belgien

Lüttich. Nach einer Geiselnahme und Schießerei am Dienstag im belgischen Lüttich gehen die Ermittlungsbehörden von einem »terroristischen Hintergrund« aus. Der Täter habe zunächst zwei Polizistinnen von hinten mit einem Messer angriffen, diesen eine Schusswaffe entrissen und sie dann beide erschossen, teilte die Lütticher Staatsanwaltschaft gestern mit. Dann habe er einen jungen Mann erschossen, der in einem geparkten Wagen gesessen habe. Schließlich sei der Täter in eine Schule geflüchtet. Dort sei er bei einem Schusswechsel mit Polizisten getötet worden. (Reuters/jW)