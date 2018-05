Moskau. Russland, die USA und Jordanien wollen in Kürze über die Lage in der südlichen Sicherheitszone in Syrien beraten. Das kündigte der russische Vizeaußenminister Michail Bogdanow am Dienstag in Moskau an. Einen Termin nannte er nicht, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Rußland unterhalte weiter bilaterale Kontakte mit jordanischen und mit amerikanischen Vertretern. (dpa/jW)