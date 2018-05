Washington. Der Staatschef der Demokratischen Republik Korea, Kim Jong Un, hat einen Vertrauten für Unterredungen mit der US-Führung in die Vereinigten Staaten entsandt. Das bestätigte US-Präsident Donald Trump. Er schrieb am Dienstag im Internet, dass Kim Yong Chol auf dem Weg nach New York sei. Der Genannte ist ein hoher Parteifunktionär und früherer Geheimdienstchef der DVRK. (dpa/jW)