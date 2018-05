Bundespräsident zu Besuch in Kiew

Kiew. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag für einen zweitägigen Staatsbesuch in der Ukraine eingetroffen. In Kiew sicherte er der ukrainischen Regierung deutsche Unterstützung beim »Reformprozess« des Landes zu. Die Ukraine habe zwar einiges auf den Weg gebracht, für starke rechtsstaatliche Institutionen müsse aber noch viel getan werden. Insbesondere hob Steinmeier die Korruptionsbekämpfung hervor. »Sicherheit und territoriale Integrität der Ukraine liegen uns am Herzen«, sagte er nach einem Treffen mit dem ukrainischen Machthaber Petro Poroschenko. Das Minsker Abkommen sei bisher der einzige Weg, »mühsam, aber Schritt für Schritt voranzukommen«. Steinmeier hatte 2014 als Bundesaußenminister den Staatsstreich gegen den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch mit vorangetrieben. (dpa/jW)