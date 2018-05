Frankfurt am Main. Nach Abschluss der Integration der Postbank könnte es bei der Deutschen Bank auch in der Privatkundensparte bald Verhandlungen über einen Stellenabbau geben. »Im dritten Quartal wird es Gespräche zwischen der Bank und den Arbeitnehmervertretern geben«, zitierte das Handelsblatt am Montag aus Bankkreisen.(dpa/jW)