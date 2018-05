Besetzung beendet

Am Montag morgen gegen neun Uhr wurden in Stuttgart zwei Wohnungen in der Wilhelm-Raabe-Straße durch ein Großaufgebot der Polizei sowie zwei Gerichtsvollzieherinnen geräumt. Möbelpacker wurden damit beauftragt, den Hausrat abzutransportieren. Um die Mittagszeit hatten sich bis zu 50 Menschen vor Ort versammelt, um gegen die Räumung zu protestieren. Eine dreiköpfige Familie und eine Mutter mit ihrem neunjährigen Sohn hielten die Wohnungen seit etwa einem Monat aus Protest gegen Leerstand in der Stadt besetzt. Sie planten, dort dauerhaft zu bleiben. (jW)