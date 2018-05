Post-Konkurrenten zu Briefporto

Bonn. Das Briefporto der Post sorgt einmal mehr für Streit. Am Wochenende gab es Gerüchte über eine Erhöhung der Entgelte von 70 auf 80 Cent ab 2019. Die Post sprach von Spekulationen. Am Montag legten der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) sowie mehrere Wettbewerber nach: In einem offenen Brief an Bundesnetzagenturchef Jochen Homann kritisieren sie die Entgelte der Post, die aus ihrer Sicht zu hoch sind. Mit den Gewinnen, die die Post im Briefgeschäft erziele, könne sie ihr Paketgeschäft subventionieren. Die Post wies die Vorwürfe als »haltlos« zurück. Nur in fünf der 28 EU-Mitgliedsstaaten sei das Porto für den Standardbrief günstiger als in Deutschland. (dpa/jW)