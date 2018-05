Daimler-Chef bei Verkehrsminister

Berlin. Angesichts neuer Vorwürfe wegen Manipulation von Abgaswerten gegen den Autobauer Daimler will die Bundesregierung binnen zwei Wochen Klarheit über das Ausmaß. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte nach einem Gespräch mit Konzernchef Dieter Zetsche am Montag in Berlin, Ziel sei, die genaue Zahl der betroffenen Modelle zu ermitteln: »Bei einem weiteren Treffen in 14 Tagen werden die konkreten Ergebnisse auf dem Tisch liegen.« Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte bei einem Modell des Kleintransporters Vito eine unzulässig heruntergeregelte Abgasreinigung festgestellt, Daimler widerspricht dem aber. Scheuer hatte dessen Vorstandsvorsitzenden zum Gespräch geladen, um mehr Informationen zu bekommen. (dpa/jW)