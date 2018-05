Juso-Chef Kühnert kritisiert Nahles

Berlin. Juso-Chef Kevin Kühnert hat die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles für eine Äußerung zur Flüchtlingspolitik kritisiert. Im Konflikt mit der AfD seien Sätze wie »Wir können nicht alle aufnehmen« nicht hilfreich, sagte er am Montag im ARD-Morgenmagazin. Niemand habe diese These aufgestellt oder dies gefordert. Mittlerweile machten alle Parteien beim Spiel der AfD mit und übernähmen deren Sprache und Argumente. Kühnert forderte die SPD auf, damit aufzuhören. Nahles, der Kühnert nach eigenen Worten mit der Wahl zur Parteichefin einen »Vertrauensvorschuss« geben wollte, hatte am Sonnabend in der Passauer Neuen Presse gefordert, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Die Anerkennungsquote für Asylbewerber aus Marokko, Algerien und Tunesien liege unter fünf Prozent. (dpa/jW)