Loveparade-Prozess: Scharfe Kritik an Ex-OB

Düsseldorf. Der ehemalige Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) ist für seine Zeugenaussage im Loveparade-Prozess scharf kritisiert worden. Sauerland hatte jede Verantwortung für die Katastrophe von sich gewiesen und Fehler der Stadtverwaltung bei der Genehmigung des Spektakels bestritten. Ein Verteidiger des angeklagten Exbaudezernenten Duisburgs sagte am Montag, »der wahre Skandal« sei die Art, wie sich Sauerland als damaliger Chef der Verwaltung für unzuständig erkläre. Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg starben im Gedränge 21 Menschen, mindestens 652 wurden verletzt. (dpa/jW)