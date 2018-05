Lenkungsgruppen zur »Erneuerung« der SPD

Berlin. Die SPD-Spitze will mit sogenannten Lenkungsgruppen einen weiteren Schritt in Richtung Erneuerung der Partei machen. Es seien 20 Personen bestimmt worden, »die sich jetzt darum kümmern, erste Ideen, erste Leitfragen für den programmatischen Erneuerungsprozess auf den Weg zu bringen«, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag nach einer SPD-Vorstandssitzung. Mit der angestrebten Erneuerung will die Parteispitze ein Versprechen gegenüber den Gegnern der großen Koalition erfüllen. Viele SPD-Mitglieder hatten eine Neuauflage des Bündnisses mit der Union abgelehnt. (Reuters/jW)