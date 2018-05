Merkel gesprächsbereit im Zollstreit mit Washington

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Zollstreit mit den USA kurz vor dem Auslaufen einer amerikanischen Frist Gesprächsbereitschaft signalisiert. Es gehe darum, die richtige Antwort zu finden, sagte Merkel am Montag in Berlin. Und das gelinge am besten, wenn kein »Damoklesschwert« über den Europäern hänge. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt angekündigt, EU-Unternehmen nur bis zum 1. Juni von den im März eingeführten US-Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. Die US-Regierung prüft zudem, Einfuhrzölle auf Autos zu verhängen. Merkel verwies darauf, dass die EU für den Fall der Fälle Gegenmaßnahmen bei der Welthandelsorganisation WTO angemeldet habe. Sie hoffe, dass die EU diese nicht einsetzen müsse. (dpa/jW)