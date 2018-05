Schamhaar bedampft

Ein vergoldetes Schamhaar von Rainer Langhans hat den mit 1.968 Euro dotierten Preis des Kunstvereins Ahlen gewonnen. Das Werk der Künstler Evelyn Möcking und Daniel Nehring hat den Titel »Searching for the Revolution« und wird derzeit in der Ausstellung »68 wird 50 – ein Mythos in der Midlife Crisis« im nordrhein-westfälischen Ahlen gezeigt. Nach Ansicht des Kunstvereins reflektiert die Arbeit auf unkonventionelle Weise den Mythos der sexuellen Befreiung. Das in Düsseldorf lebende Künstlerpaar habe Rainer Langhans (77) in München besucht und um ein Schamhaar gebeten. Das bildet nun, goldbedampft auf einer Stele ruhend, das Zentrum der Installation. Die Ausstellung ist noch bis zum 10. Juni zu sehen. (dpa/jW)