Hass und Burnout

Thomas Kilpper: »Nauen« (Zeichnung aus der Serie »BurnOut« 2016/17.) Im August 2015 steckten Neonazis in Nauen eine Turnhalle in Brand, in die 100 Flüchtlinge ziehen sollten Foto: Thomas Kilpper/Courtesy Galerie Nagel Draxler

In Berlin-Neukölln, in der Galerie am Körnerpark, ist die Serie »Burnout« zu sehen. So nennt Thomas Kilpper seine neuen Kohlezeichnungen und Holzradierungen, mit denen er an die Brandanschläge auf Flüchtlingsheime und rassistischen Morde in Deutschland erinnert. Er benutzt den Begriff, der vorwiegend in westlichen Gesellschaften gebräuchlich ist, um eine durch Arbeitsbelastung hervorgerufene psychische Krise zu bezeichnen, für den Hass, mit dem Menschen andere Menschen vernichten oder ihnen zumindest tödliche Angst einflößen wollen. Beide Phänomene sind zeitgenössische Erscheinungen der bundesdeutschen Gesellschaft.

Die Angriffe gegen Flüchtlinge und Migranten, die Kilpper mit seinen Arbeiten dokumentiert, reichen von Rostock-Lichtenhagen 1992, wo ein Mob ein vorwiegend von vietnamesischen Vertragsarbeitern bewohntes Gebäude belagerte und mit Molotowcocktails bewarf, bis zum Angriff auf die Asylunterkunft am 3. März 2016 in Radebeul. Und dazwischen liegen die Morde des NSU, den Kilpper samt der beteiligten Verfassungsschutzagenten in fast schon soziologischer Manier in einem Holzschnitt darstellt.

Bevor die Besucher der Galerie im Körnerpark jedoch diese Abbildungen des Terrors wahrnehmen können, fällt ihr Blick auf einen starken Baumstamm, der mit seinen Wurzeln die Längsachse in der Mitte des Raumes markiert. Als im vergangenen Jahr im Körnerpark bei einem Sturm ein großer Ahornbaum umkippte, entschied Kilpper mit Blick auf seine kommende Ausstellung spontan, die riesige Wurzel und Teile des Stammes als kongeniales, metaphorisches und installatives Bild für die Ausstellung zu verwenden. Der Stamm geht über in eine von Kilpper mit Latten gebaute Baumkrone samt vieler Verästelungen. An diesen stilisierten Zweigen sind die Druckstöcke der an der Längswand des Raumes hängenden Radierungen angebracht. Sie zeigen die Ermordeten, wie zum Beispiel Burak Bektas, der 2012 im Alter von 22 Jahren in Berlin-Neukölln auf offener Straße von einem Unbekannten erschossen wurde. Auch wenn der Fall bis heute nicht aufgeklärt ist, spricht einiges dafür, dass es sich um ein rassistisches Attentat handelt. Zum Bilderzyklus gehört auch das Motiv der Protest- und Gedenkdemonstration für Bektas, das Kilpper anhand einer Fotografie als Radierung angefertigt hat.

Wie nur wenige andere zeitgenössische Künstler gestaltet Kilpper seine Themen zu größeren Narrativen, die manchmal ein ganzes Jahrhundert umfassen können. Unter dem Titel »State of Control« produzierte Kilpper 2009 auf dem Boden der 800 qm großen ehemaligen Kantine der DDR-Staatssicherheit einen Linolschnitt, der staatliche Unterdrückung, Kontrolle und Widerstand thematisierte. Bei jenem Parforceritt durch Nazidiktatur, Antifaschismus, BRD und DDR zeigt Kilpper als dialektisch denkender Künstler die davon nicht trennbaren Phänomene wie 1967, RAF und Bewegung 2. Juni.

Auch der militante Rassismus, der sich 1992 in Rostock-Lichtenhagen zeigte, wurde in dem riesigen Linolschnitt in einer Szene thematisiert und diese findet sich nun in Kilppers neuem Projekt »Entwurzelt« integriert . In der von Dorothee Bienert für das Kulturamt Neukölln organisierten Ausstellung im Körnerpark zeigt Kilpper, wie Rassismus mit mörderischen Anschlägen sich wie ein rhizomhaftes Geschwür durch die letzten Jahrzehnte zieht. In dem Bilderreigen fehlen jedoch auch die politisch Mitschuldigen nicht, wie der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, der die Aufklärung der NSU-Morde aktiv behinderte und der nun in einer Radierung verewigt ist.

Für Thomas Kilpper ist das Thema Flucht und Migration, aufgrund von Krieg oder Armut, nicht neu. Nahtlos fügt sich seine Ausstellung »Entwurzelt« in sein Gesamtwerk. Bereits 2008 setzte er mit seinem »Leuchtturm für Lampedusa!« ein künstlerisches wie politisches Zeichen und ergriff damit deutlich Partei für die Flüchtlinge vom afrikanischen Kontinent, deren Schicksal die meisten EU-Länder ignorierten.