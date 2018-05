Gott auf Knopfdruck

Fast alle entwickeln Panik vor Frischluft Foto: Mike Blake/Reuters

Daniel Kehlmanns Roman über Till Eulenspiegel läuft in einer achtteiligen Hörspielversion: »Tyll« (WDR 2018; Ursendung seit gestern bis Do., jeweils 19 Uhr, WDR 3). In Zeiten des 30jährigen Krieges zieht Tyll Ulenspiegel, wie er hier heißt, mit seiner Gefährtin Nele durch die Lande. Die Reihe geht am kommenden Montag weiter. Vorher läuft Ende der Woche von Kehlmann noch das Originalhörspiel »Der Mentor« (MDR/ORF/WDR 2014; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1). Eine »Literaturbetriebskomödie«, in der ein gealterter Schriftsteller einem Nachwuchsautor unter die Arme greifen soll.

Ein außergewöhnliches Hörspiel hat Felix Kubin mit seiner Funkadaption der Kurzgeschichte »Die Maschine steht still« (NDR 2018; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) geschaffen. Erstmals veröffentlicht wurde der vom englischen Schriftsteller Edward Morgan Forster (1879–1970) verfasste Klassiker der Science-Fiction-Literatur 1909 unter dem Titel »The Machine Stops«. Kubin stützt sich auf Gregor Runges Neuübersetzung aus dem Jahr 2016.

Die Dystopie erzählt von Menschen in durchtechnisierten unterirdischen Privatkammern. Bedürfnisbefriedigung auf Knopfdruck (z. B. prompte Essenslieferung) ist garantiert. Dafür sind die Erdenbewohner von einer mächtigen Maschine abhängig. Für die absolute Geborgenheit und Rundumversorgung zahlen sie durch Absingen von Werbespots und werden in durchgetaktete Narkolepsiephasen geschickt. Fast alle entwickeln Panik vor Frischluft, Sonnenlicht und direkten, nicht technisch vermittelten menschlichen Kontakten. Es bleibt nicht bei solch harmlosen Angststörungen. Manchen wird der Knopfdruck selbst zur Bedürfnisbefriedigung, sie beten die Maschine als Gott an. Eigenkonditionierung wie beim Pawlowschen Reflex.

Nicht nur die Vorwegnahme neuer Technologien und die dramatische Story um den Helden und Widerständler Kuno begeistern, auch die akustische Umsetzung. Man hört wavige Roboterschlager und Schauspieler, die das nötige retrofuturistische Feingefühl für ihren Job in der Stimmführung haben. Also: Alle Termine absagen und am Mittwoch »Die Maschine steht still« hören!

Trotz Elbbezug nicht vom NDR ist Martin Beckers und Patrick Hamouz’ Stück »Tschechien liegt am Meer? Wem die Elbe gehört« (DLF 2018; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF und So., 14 Uhr, RBB-Kulturradio), das sich mit dem Zugang Tschechiens zum Meer und einem eventuellen Elbausbau beschäftigt. Noch ein Flussfeature kommt von Martin Engler: »Die Donau-Resonanz« (RBB/DLF 2018; Ursendung Mi., 22 Uhr, RBB-Kulturradio und MDR Kultur, Wdh. Fr., 20 Uhr, DLF). Ahoi! Und als »ARD-Radiofeature« kommt in diesem Monat Rainer Schwochows »Spekulation mit Bauland – Ein Feature über ein lukratives Geschäft« (HR 2018; Ursendung Mi., 22 Uhr, SWR 2 und Wdh. So., 18 Uhr, HR2 Kultur).

Der Fluxus-Künstler Benjamin Patterson ist zu hören mit »When Elephants Fight, It Is the Frogs That Suffer – A Sonic Graffiti (2016–2017)« (Nassauischer Kunstverein Wiesbaden/Documenta 14 2017; Ursendung Fr., 0 Uhr, DKultur). Françoise Cactus präsentiert ihre »Autobigophonie« (BR 2004; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) – Fragestellung: Wie hätte das eigene Leben gewesen sein können? Gesine Schmidt setzt sich mit dem Thema »Begehren« (RBB 2018; Ursendung Fr., 22 Uhr, RBB-Kulturradio) auseinander und collagiert dafür von Schauspielern nachgesprochene Interviews. Weitere Hörspielursendungen sind Lukas Derycked »Esperanto« (WDR 2018; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. So., 17 Uhr, WDR 5) und Falkners »Manifest 53/Hymnen wider die Mittellage« (ORF 2018; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö1).