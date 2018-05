Nachschlag: Folgenlos

Großes Reinemachen in Windsor am Tag nach der Royal-Hochzeit Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

»Es ist die royale Traumhochzeit des Jahres«, so die Programmankündigung. Geschlagene vier Stunden berichtete das ZDF über alle Facetten des Royal Wedding in Windsor – eine famose Gelegenheit für den durch Zwangsabgaben alimentierten Sender, sich wieder einmal als Untertanenfabrik zu betätigen. Ehrfurchtsvoll kommentierend näherten sich vier Adelsexperten jenem »Leuchtturm unverdienter Privilegien« (The Independent am Sonntag), der sich Königsfamilie nennt. Immer wieder im Fokus: die niedere Abkunft der Braut, die als erste Person mit einem afroamerikanischen Elternteil ins britische Königshaus einheiratete. Luise Wackerl von Gala zeigte sich verständnisvoll, sie habe »das Gefühl, dass die Queen bei Meghan ein Auge zudrückt«. Letztere habe »nicht die Bedeutung, die Kate hat, die an der Seite von Prinz William einmal Königin wird«. Kein Risiko für den Fortbestand der Monarchie also, die sich gratis aufgeklärt geben kann. Kein Problem für den öffentlich-rechtlichen Sender, der dazu katzbuckeln darf. (shu)