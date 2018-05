Der Pranger hat sich online etabliert

»Die Übergänge zwischen Beschämung und Demütigung sind fließend« Foto: Oliver Berg/dpa

Nicht jede Beschämung hat die gewünschte Wirkung. Ein Foto von 2012 zeigt die Afroamerikanerin Shena Hardin an einer belebten Kreuzung in Cleveland, Ohio. Rauchend, mit Sonnenbrille, stützt sie sich überaus lässig auf ein Demoschild: »Nur eine Idiotin fährt auf dem Bürgersteig, um einen Schulbus zu überholen«. Die Richterin hatte die »Shame sanction« (auch Ehrenstrafe genannt) nicht nur verhängt, um Hardin öffentlich zu brandmarken, sondern auch, um sie zu erziehen. Es ließ die Delinquentin eher kalt, legt das Foto nahe.

Oft treffen öffentliche Beschämungen und Demütigungen bis ins Mark. Mit ihnen, schreibt Ute Frevert in ihrem klugen Buch »Die Politik der Demütigung«, werde »stets Macht demonstriert. Indem sie andere in die Knie zwingen, bekräftigen soziale Akteure ihren Anspruch auf eine herausgehobene, machtvolle Position.« Mögliche Folgen verdeutlicht die Historikerin am Beispiel eines Vaters, der unlängst seiner dreizehnjährigen Tochter (aus Ärger über ein im Netz kursierendes Selfie) die langen Haare abschnitt. Er filmt sie dabei und stellt die Aufnahmen ins Netz. Das Mädchen ertrug die Beschämung nicht und sprang von einer Brücke in den Tod.

Frevert, 1954 geboren und Leiterin des Forschungsbereichs »Geschichte der Gefühle« am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, hat sich mit Studien über Ehre und Scham einen Namen gemacht (»Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft«, 1991, »Vergängliche Gefühle«, 2013). »Die Politik der Demütigung« nun ist ein nach Formen und Orten systematisierter Gang durch 250 Jahre (vorwiegend europäische) Beschämungs- und Demütigungsgeschichte. Wie wirkmächtig diese Praktiken einmal waren bzw. heute noch sind, was sich geändert hat und was nicht, zeigt die Autorin akribisch an einer stattlichen Reihe von Beispielen.

Der Pranger, der früher auf dem königlichen Marktplatz stand, hat sich online etabliert. In der Schule wird nicht länger mit dem Stock gezüchtigt, zu Aufnahmeritualen von Studentenverbindungen gehören beschämende Praktiken weiterhin. Heikel war und ist das politische Parkett: Da kann ein unangemessen langer Händedruck, die falsche Position im Bild, eine Verbeugung zu geringer Tiefe regelrechte diplomatische Katastrophen auslösen.

Die Übergänge zwischen Beschämung und Demütigung sind fließend. Prinzipiell jedoch appellieren Beschämungen, so Frevert, an ein gemeinsames Innen, sie sollen die öffentliche Ordnung nach Verletzung einer Norm wiederherstellen. Stigmatisierende Demütigungen hingegen bezwecken Exklusion; sind sie mächtig genug, können sie die Selbstachtung auf Dauer beschädigen oder völlig zerstören. Beide Praktiken leben vom Beifall Dritter. Bleibt der aus, ist die Wirkung geschmälert. Oder dahin.