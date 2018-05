Tote durch Angriff im Ostkongo

Goma. Milizen haben im Osten der Demokratischen Republik Kongo ein Dorf angegriffen und dabei mindestens zehn Menschen getötet, wie der Verwalter der Region mitteilte. Demnach griffen die Bewaffneten das Dorf Mangboko in der Nähe der Stadt Beni am Sonntag abend an. Die Streitkräfte seien erst aufgetaucht. Für den Angriff in dem an Bodenschätzen reichen Gebiet wird die ugandische Miliz »Verbündete Demokratische Kräfte« (ADF) verantwortlich gemacht. (dpa/jW)