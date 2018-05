Paraguay verlegt Botschaft nach Jerusalem

Jerusalem. Nach den USA und Guatemala hat auch Paraguay seine Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegt. Der Präsident des südamerikanischen Landes, Horacio Cartes, und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nahmen an der Eröffnungszeremonie am Montag teil. Cartes sprach von einem »historischen Tag«, der die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter stärken werde. Die Eröffnung der US-Botschaft vor einer Woche hatte in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten zu Massenprotesten geführt. (Reuters/jW)