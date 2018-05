»Geburtstagsgrüße an und von Ruth Werner«. Lesung im Rahmen der Ruth-Werner-Ausstellung am Sonnabend, 19.5., 14 Uhr, Scheunenladen, Carwitzer Straße 33, Carwitz. Infos: www.ruth-werner-carwitz.de

»Infoveranstaltung zum Protest gegen AfD-Großdemo«. Am 27.5. will die AfD mit mehr als 10.000 Parteimitgliedern, Wutbürgern und Neonazis in Berlin auf die Straße gehen. Diesem menschenverachtenden Spektakel gilt es etwas entgegenzusetzen! Infos zum Stand der Gegenaktivitäten und dazu, was auf seiten der Rechten geplant ist. Sonnabend, 19.5., 20 Uhr, Schreina47, Schreinerstr. 47, Berlin

»March against Monsanto/Bayer«. Demonstration gegen alle Umweltsünden und Menschenrechtsverletzungen, die mit den Agrar- und Chemiekonzernen in Verbindung stehen: Regenwaldabholzung, Einsatz von Breitbandherbiziden wie Glyphosat, Gen-Food, Patente auf Saatgut, Vertreibung indigener Völker u. a. Sonnabend, 19.5., 14 Uhr, Hachmannplatz, Hauptbahnhof Hamburg. Infos: www.machbar-ev.de

»Love music, hate fascism«. Antifaschistisches Konzert zum Gedenken an den 25. Jahrestag des Brandanschlages in Solingen, bei dem fünf Menschen mit türkischen Wurzeln starben. Sonnabend, 19.5., 19 Uhr, Cobra – Soziokulturelles Zentrum, Merscheider Str. 77, Solingen. Veranstalter: Antifa Solingen

Film »Ausverkauf in Afrika« – Kampf ums Ackerland. Weltküche mit entwicklungspolitischem Nachtisch. Montag, 21.5., 20 Uhr, K19-Café, Kreutzigerstr. 19, Berlin