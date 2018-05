BU Foto: gebrueder beetz filmproduktion

Plattformen von Konzernen wie Google und Facebook haben Tag für Tag von Milliarden Nutzer. Die Einladung »Broadcast yourself« wird mehr als gut angenommen. Weit über Urlaubsbilder und Katzenvideos hinaus werden politische Konflikte auf diesen Plattformen ausgetragen, Kunst und Satire verbreitet, soziale Bewegungen organisiert. Immer mehr Teile des gesellschaftlichen Lebens werden in die »sozialen Netzwerke« verlagert. Was dort nicht vorkommt, ist für Milliarden schlicht nicht existent.

In ihrem Dokumentarfilmdebüt »The Cleaners« beschäftigen sich Hans Block und Moritz Riesewieck mit dem – wie sie es sehen – doppelten Boden der »sauberen« Plattformen. Viele Einträge in »sozialen Netzwerken« werden wie von unsichtbarer Hand wieder entfernt. Zuständig sind Tausende junge Arbeiter in Entwicklungsländern.

Sie zu finden, war für die Regisseure nicht leicht. Facebook, Twitter und Co. beauftragen für die digitale Säuberung etwa Dienstleistungsunternehmen in Manila, die ihre Arbeiter unter Androhung von Repressalien davon abhalten, über ihren Job zu sprechen. In den meisten Fällen dürfen nicht einmal die Familien erfahren, worin die Arbeit besteht.

Monate hat es gedauert, bis die Regisseure mit Arbeitern in Kontakt kamen. Und sie waren überrascht, wie stolz manche auf ihren Job als sogenannte Content-Moderatoren sind. Einige sehen es als christliche Pflicht an, gegen »das Böse« im Internet zu kämpfen. Andere halten sich für so etwas wie Polizisten. Solche Einstellungen erleichtern den Konzernen den Umgang mit schwer traumatisierten Arbeitern. Die Symptome vieler »Content Moderatoren« ähnelten denen von Soldaten nach dem Kriegseinsatz, so Block und Riesewieck.

Problematisch ist die »Content-Moderation« nicht nur, weil wir unser gutes Gewissen an Menschen in der »Dritten Welt« outsourcen, die die Konsequenzen zu tragen haben. Die Arbeit ist an sich problematisch. Die Männer und Frauen prüfen ohne jedes Hintergrundwissen Inhalte aus Ländern, in denen sie noch nie waren, in Manila sind das vor allem Nordamerika und Europa.

Das Problem machen die Regisseure anhand mehrerer Beispiele deutlich. Eines davon ist Illma Gore, Künstlerin aus Los Angeles. Sie hatte im Januar 2016 ein satirisches Bild von Donald Trump mit kleinem Penis gemalt. »Make America Great Again« nannte sie es und stellte es auf ihre Facebook-Seite. Innerhalb von drei Tagen wurde es auf allen möglichen sozialen Plattformen über 15 Millionen Mal geteilt. Gore wunderte sich, als ihre Seite gesperrt wurde. Eine »Content Moderatorin« in Manila, die 25.000 Bilder am Tag kontrollieren soll, hatte entschieden, dass dieses Bild nicht bleiben durfte. In ihren Augen handelte es sich um eine Herabwürdigung einer Person.

Für die Frage, ob Kunst so etwas darf, war keine Zeit. Und nur drei Prozent aller Entscheidungen der »Content Moderatoren« werden von übergeordneten Instanzen geprüft. Immer wieder fallen weltberühmte Fotografien und Gemälde dieser Art der Zensur zum Opfer.

David Kaye, UN-Sonderbeauftragter für Meinungsfreiheit, beklagt in dem Film, dass Unternehmen immer mehr Entscheidungsgewalt darüber haben, was online bleiben darf und was gelöscht werden muss. Mittels »Geoblocking« würden kritische Inhalte in manchen Ländern ganz ausgeblendet. Für kritisches Denkvermögen, Meinungsvielfalt und Konfliktfähigkeit sei das eine negative Entwicklung.

»The Cleaners« ist ein sehenswerter Film, der nicht nur die Arbeit der »Content-Moderatoren« in den Mittelpunkt rückt, sondern auch eine Diskussion über die Auswirkungen der Zensur in »sozialen Netzwerken« anstoßen will. In denen geht es um Aufmerksamkeit durch Empörung. Wie das Hetze gegen Minderheiten begünstigt und mitverantwortlich ist für deren Verfolgung, zeigt der Film am Beispiel der Ro­hingya in Myanmar. In ihrem Fall wird rassistische Hetze als Meinungsfreiheit bewertet. So gibt es Accounts mit Hunderttausenden »Followern«, die offen gegen die Rohingya mobilisieren. Und für viele in Myanmar ist Facebook das Internet. Die meisten wüssten nicht einmal, was eine E-Mail ist, heißt es im Film. »Fake News« und Hetze würden da leicht für wahr gehalten.